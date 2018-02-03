В Киеве двое очень пьяных мужчин с липовым удостоверением Верховной Рады устроили потасовку возле ночного клуба Saxon, а потом пытались скрыться от погони полиции охраны, в результате чего произошло ДТП. Об этом сообщает в Facebook "Киев Оперативный".

"Два друга напились так, что уже особо и не видели друг друга. Но, внезапно им захотелось драйва, танцев, громкой музыки, ну и просто веселья. Погрузили свои пьяные морды в автомобиль Volkswagen и помчались на поиски приключений. Доехали до ночного клуба Saxon, где и решили ненадолго приземлиться", - говорится в сообщении.

Охрана не впустила посетителей из-за их состояния, но парни начали грубит и пытались устроить драку с охранной.

Охранники вышвырнули их за дверь и нажали тревожную кнопку полиции охраны. Когда на место прибыли полицейские, пьяные ребята уже сидели в авто и пытались уехать с места.

Началась погоня, во время которой экипаж полиции охраны попал в ДТП. Тогда правоохранители выбежали из служебного авто и сумели догнать автомобиль.

У одного из мужчин оказалось липовое удостоверение "советника главы комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией". Такого комитета не существует.

"Виталька остановился и пересел на заднее сидение (кстати, довольно распространённый "фокус" у пьяных водителей). Тут начался главный цирк: "мужики, я свой", "та, ты вообще знаешь кого остановил" (доставая свою ксиву из кармана), "та тебе завтра", "умножу тебя на ноль", "сюда смотри" и т.д. Через несколько минут на подмогу подъехал экипаж патрульной полиции, который и зафиксировал отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения", - сообщает ресурс.

В машине также нашли шприц, но мужчина говорит, что он не его, а шефа.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Ранее в Киеве задержали пьяного водителя с удостоверением сотрудника Дарницкой райгосадминистрации.

Также недавно в центре Киева произошла перестрелка около стриптиз-клуба. Видео.