Украинская 15-летняя теннисистка Марта Костюк выиграла второй профессиональный титул в карьере. Об этом сообщает "Большой теннис Украины".

Она стала чемпионкой турнира Международной федерации тенниса (ITF) Womens Circuit в австралийском Берни. Призовой фонд турнира составляет 60 тыс. долл.

В финале ITF юная киевлянка за 1 час 8 минут одержала уверенную победу над посеянной под 1-м номером 25-летней швейцаркой Викторией Голубич - 6:4, 6:3.

Фото: btu.org.ua

Свой первый титул Костюк добыла в прошлом году, когда выиграла ITF в венгерском Дунакесе. Тогда она стала самой молодой украинской теннисисткой, которая когда-либо побеждала на этом турнире.

Победа на турнире в Австралии позволит Костюк в следующий понедельник вновь установить личный рекорд в мировом рейтинге, став самой молодой теннисисткой в ТОП-200. Благодаря этому Марта сможет уже непосредственно попасть в квалификацию турниров серии Большого Шлема.

Ранее украинская теннисистка Екатерина Бондаренко пробилась во второй круг Australian Open.

А украинка Элина Свитолина стала третьей ракеткой мира.