Во Львовской области протестующие торговцы-челночники перекрыли дорогу на пропускных пунктах "Шегини" и "Рава Русская", как и предупреждали накануне. Об этом пишет Gazeta.ua.

Дорогу на пункте пропуска Шегини перекрыли около 10.20. По пешеходному переходу ходят около двадцати человек. Каждые пятнадцать минут они пропускают несколько машин.

В 11 утра такая же акция началась на пункте пропуска Рава Русская. В акции принимает участие около тридцати человек. Они также обещают пропускать машины каждые пятнадцать минут.

На мероприятие вышли люди, которые недовольны законом о новом порядке пересечения границы, согласно которому уменьшен порог для товаров ввозимых из-за границы, за которые надо платить пошлину.

Отметим, изменения в Налоговый кодекс предусматривают, что без пошлины в Украину можно ввозить товары в ручном или сопровождаемом багаже ​​суммой до 150 евро (в аэропортах - до 1000 евро) и весом до 50 кг. Однако эти нормы действуют для тех, кто отсутствовал в Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов. Если же норма о 72 часах не соблюдена (пересечение границы происходит чаще), то без налогов можно ввезти только товар на сумму до 50 евро.

Эти нормы мешают бизнесу торговцев - "челноков", которые зарабатывают на разнице стоимости на некоторые товары в Украине и за рубежом.

Ранее дорогу на КПП "Шегини" перекрывали военные пенсионеры, требуя пересчитать им пенсии.