Во Львове сегодня ночью горел храм святого князя Владимира Украинской православной церкви Московского патриархата на проспекте Красной Калины. Об этом сообщает Захид.НЕТ.

В результате возгорания в деревянной постройке сгорела обшивка крыши, деревянное перекрытие на площади 100 кв. м, пол и церковный инвентарь.

Само здание церкви удалось спасти, пострадавших нет. Причины возгорания храма устанавливаются.

Этот храм неделю назад во Львове призвали демонтировать, потому что он якобы был построен незаконно.

Львовская епархия УПЦ МП заявила, что протесты из-за этого храма устраивают радикальные организации ради получения политических рейтингов.

Депутаты Львовского облсовета во время сессии 30 января обратились к местному управлению ДАБИ и Госгеокадастру с просьбой провести проверку законности получения земли общиной УПЦ МП и законности строительства храма.

Архиепископ Львовский и Галицкий УПЦ МП Филарет уже заявил, что пожар возник в результате поджога радикалами

Фото: zaxid.net

Ранее в УПЦ заявили, что цепочка ограблений храмов Одесской области не случайна.

Также недавно в Киеве воры из храма вынесли распятие и обогреватель.