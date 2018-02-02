В пятницу, 2 февраля в Киеве на проспекте Победы, 118 произошло ДТП. Легковой автомобиль Lanos врезался в заднюю часть своего "близнеца", передает Киев Оперативный.

В результате столкновения госпитализировали девушку-пассажира заднего Daewoo. Она не пользовалась ремнями безопасности и ударилась об стекло головой.

По какой именно причине произошла авария водители объяснить отказались.

Движение частично ограничено. Троллейбусы в сторону метро Житомирской временно не едут. На месте работает полиция.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в Борисполе пьяный водитель "Ягуара" врезался в авто полиции. Материалы дела переданы следователем Бориспольского отдела полиции.

Отметим, что в Житомире пьяный водитель, убегая с места ДТП, сбил полицейского.