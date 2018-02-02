Вечером пятницы, 2 февраля в городе Ирпень Киевской области произошло пьяное ДТП. Об этом сообщает Киев Оперативный.

На улице Котляревского водитель автомобиля Audi выезжая с второстепенной дороги не пропустил автомобиль Hyundai, который двигался по главной. После этого произошло столкновение.

Сообщается, что водитель Audi убежал с места ДТП в сильном алкогольном опьянении, а вот пассажиру Hyundai повезло меньше - забрала скорая с серьезными травмами руки. На месте работает полиция.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", на выезде из Киева маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик и перевернула его. Удар сзади был такой силы, что грузовик перевернулся.

Напомним, что в Украине выросло число пьяных ДТП с жертвами.