Пьяное пятничное ДТП в Ирпене завершилось бегством одного из участников
Вечером пятницы, 2 февраля в городе Ирпень Киевской области произошло пьяное ДТП. Об этом сообщает Киев Оперативный.
На улице Котляревского водитель автомобиля Audi выезжая с второстепенной дороги не пропустил автомобиль Hyundai, который двигался по главной. После этого произошло столкновение.
Сообщается, что водитель Audi убежал с места ДТП в сильном алкогольном опьянении, а вот пассажиру Hyundai повезло меньше - забрала скорая с серьезными травмами руки. На месте работает полиция.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Как сообщала "Страна", на выезде из Киева маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик и перевернула его. Удар сзади был такой силы, что грузовик перевернулся.
Напомним, что в Украине выросло число пьяных ДТП с жертвами.
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