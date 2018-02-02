В пятницу, 2 февраля, партия "Свобода" в Киевсовете зарегистрировала проект решения об обязательном поднятии флага ОУН в столице, передает пресс-служба "Свободы".

"... проект решения авторства депутатов Киевсовета Владимира Бохняка и Петра Кузика был зарегистрирован в канцелярии городского совета. Документ предусматривает, что в даты, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти Героев, перечисленных ниже, осуществляется поднятие у административного здания Киевского городского совета, а также на зданиях или возле зданий, в которых размещаются районные в г. Киеве рады, революционного красно-черного флага ОУН", – говорится в сообщении.

В "Свободе" отмечают, что перечень дат, приведенный в приложении к проекту решения, не является исчерпывающим и революционный флаг ОУН может быть вывешен в другие даты.

Также проект решения предусматривает рекомендацию руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, общественных объединений г. Киева вывешивать революционный флаг ОУН на зданиях в дни, утвержденные в приложении к этому решению.

Перечень дат:

1 января – День рождения главы Провода ОУН – Степана Бандеры;

22 января – День Соборности Украины;

29 января - День памяти Героев Крут;

3 февраля – Создание ОУН;

20 февраля – День памяти Героев Небесной Сотни;

5 марта – Годовщина со дня смерти генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича;

14 марта – День украинского добровольца;

Третье воскресенье мая – День памяти жертв политических репрессий;

23 мая – День Героев;

14 июня – День рождения полковника Армии УНР, коменданта УВО, первого председателя Провода украинских националистов Евгения Коновальца;

30 июня – Провозглашение Акта восстановления Украинского государства, день рождения генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА, главы Секретариата УГВР Романа Шухевича;

30 июля – Создание УВО;

14 октября – День защитника Украины, день создания УПА.

Как сообщала "Страна", ранее Львовский облсовет предложил 10 раз в год вывешивать флаг ОУН-УПА.

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