Известный дизайнер и бывшая "перчинка" Виктория Бекхэм подтвердила воссоединение группы Spice Girls. Об этом она написала в Instagram.

"Обожаю моих девушек! Так много поцелуев!"- заявила Бекхэм в комментарии к снимку, на котором изображена она сама, а также Эмма Бантон, Джери Холливелл, Мелани Браун и Мелани Чисхолм.

Чем планируют заниматься Spice Girls в ближайшее время пока неизвестно.

Фото: instagram.com

Британская женская поп-группа Spice Girls была образована в 1994 году при участии Мелани Браун, Виктории Адамс (Бекхэм), Эммы Бантон, Мелани Чисхолм и Джери Холлиуэлл. В 2001 году каждая из певиц запустила собственный сольный проект, и коллектив фактически распался. С тех пор девушки несколько раз воссоединялись на короткое время для проведения отдельных выступлений и туров.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что Spice Girls решили воссоединиться и записать новый альбом.

Издание Sun сообщало, что легендарная музыкальная поп-группа Spice Girls воссоединится в 2018 году для записи нового альбома. Отмечается, что такое предложение поступило от одной из участниц коллектива Мел Си. Кроме того, в состав вернется и Виктория Бекхэм, которая была противницей такого шага. Девушки также планируют организовать специальный проект на телевидении в честь воссоединения.

Также Дэвид и Виктория Бэкхем продают роскошную виллу с привидениями.