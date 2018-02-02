По подозрению в убийстве таксиста правоохранители задержали двоих жителей Днепропетровской области. Один был задержан в городе Днепр, другой - в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Прокуратура Харьковской области осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту умышленного убийства таксиста (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), который считался пропавшим без вести больше двух недель.

"В результате совместной спецоперации сотрудники полиции и прокуратуры 2 февраля задержали двоих жителей Днепропетровской области. Один из них учится в харьковском вузе", - говорится в опубликованном сообщении.

По данным правоохранителей 38-летний таксист пропал с 13 на 14 января. В полицию обратился его брат. Уже 20 января правоохранители нашли автомобиль, на котором работал пропавший. На нем были обнаружены следы борьбы и крови.

26 января в Лесном массиве нашли тело таксиста с признаками насильственной смерти.

Двоих фигурантов (19 и 23 года) уголовного производства задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводятся обыски по месту жительства задержанных в Харькове и Днепропетровской области.

Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей. Максимальная санкция статьи предусматривает 15 лет лишения свободы.

Как сообщала "Страна", полиция Киева задержала двух бандитов за нападение на таксиста у Столичного шоссе. Служебная собака, который напал на след нападавших, привел полицейских в лес, где и нашли разбойников.

Также мы писали о том, что полиция нашла жестокого убийцу таксистки под Черкассами.