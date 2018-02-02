Беглый народный депутат Александр Онищенко выложил в сети фотографию экс-владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского в шлеме и с битой.

Снимок Онищенко разместил на своей странице в Facebook.

"Спросил Игоря Валерьевича, что он думает по поводу того, что у него отобрали банк, "Укрнафту", контроль над "Транснефтью". Понял, что он настроен очень серьезно. Никому ничего не простит и так это не оставит, – написал Онищенко.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что Коломойский на машине застрял в снегах Куршевеля. Авто выталкивал нардеп Онищенко.

"Застрял один миллиардер. Так все дружно толкают машину, Игорь Коломойский лично участвует. Где такое увидишь )", – подписал тогда фото Онищенко.

Также высокий суд Лондона продлил арест активов Коломойского и Боголюбова, – ПриватБанк.