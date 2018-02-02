Решение Европейского вещательного союза (ЕВС) оштрафовать Киев за отстранение российской конкурсантки Юлии Самойловой от "Евровидения - 2017" не повлияет на участие Украины в конкурсе 2018 года.

Об этом в пятницу ТАСС сообщил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания.

"В отношении Украины возможно два варианта санкций - денежный штраф и отстранение от участия. Отстранение Украины от участия в "Евровидении" в этом году невозможно по процедурным причинам - мы уже заявились, мы уже участники, процесс идет", - отметил он.

По словам Аласании, процесс оспаривания решения о штрафе "будет тянуться достаточно долго" и вряд ли завершится до начала нынешнего конкурса. Однако отстранение Украины, по его мнению, может быть возможным в дальнейшем.

Ранее ЕВС поддержал решение Референтной группы оштрафовать Киев за недобросовестное проведение песенного конкурса в 2017 году. Как пояснили в женевской штаб- квартире ЕВС, "организация песенного конкурса "Евровидение" сопровождалась задержками, которые создали ненужные трудности в подготовке этого представления; принимающая конкурс Национальная общественная телерадиокомпания Украины в дополнение к этому не смогла адекватно выполнить свои обязательства, касающиеся сотрудничества с ЕВС по участию российской певицы".

Как сообщала "Страна", Юлия Самойлова, которую СБУ не пустила на Евровидение в Киев, готовится к поездке в Лиссабон.

Ранее мы писали, что Юлия Самойлова вместо "Евровидения" выступит в Севастополе.

В 2017 посл того как российскую участницу не пустили в Украину, Самойлова прокомментировала запрет.