Объявленный в розыск экс-заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгений Корнийчук пришел в Генеральную прокуратуру, после объявления его в розыске. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Бывший заместитель председателя правления НАК Нафтогаз Украины Евгений Корнийчук явился в ГПУ для дачи показаний в производстве по завладению денежными средствами ГАО "Черноморнефтегаз" при осуществлении закупки самоподъемных буровых установок", - написала она.

Фото: facebook.com/LarysaSargan



Как сообщалось, Генпрокуратура объявила 2 февраля о подозрении и в розыск экс-заместителя председателя правления НАК Нафтогаз украины Евгения Корнийчука.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Корнийчук находится на территории Украины и скрывается от следствия, и ему предлагается добровольно явиться в ГПУ, что очевидно повлияет на квалификацию его преступления.

Напомним, в 2011 году госпредприятие "Черноморнефтегаз" приобрело две глубоководные буровые платформы по 400 млн долларов каждую. Сделки были оформлены через посредников, что дало повод заподозрить коррупцию. В 2013 году норвежская фирма Ferncliff сообщила, что в 2012 году продала буровую установку через свою дочернюю фирму непосредственно "Нафтогазу" за $220 млн, тогда как в "Нафтогазе" заявляли, что приобрели ее через Рижскую судоверфь за $400 млн. Ранее Луценко заявил, что в деле о "вышках Бойко" идет следствие в отношении действующего нардепа.

Мы писали, что Генпрокуратура сообщила "пидозры" Азарову и Арбузову по делу о вышках.