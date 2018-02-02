Делегация Украины в ООН потребовала срочно реформировать Совет Безопасности ООН, прежде всего изменив процедуры применения права вето.

Текст соответствующего заявления цитирует Укринформ.

На этом акцентируется внимание в заявлении делегации Украины на межправительственных переговорах относительно реформирования ООН.

"Во время переговоров особое внимание следует уделить таким вопросам, как право вето и рабочие методы Совета Безопасности", – подчеркнули в украинской миссии во время заседания в Нью-Йорке.

При этом отмечается, что во время членства в СБ ООН в течение последних двух лет Украина, как и все члены Совета, стали свидетелями наличия неких "институционных недостатков" Совбеза.

Как подчеркнули в украинской делегации, в последние годы существует слишком много случаев злоупотреблений правом вето.

Кроме того, украинская сторона обратила внимание на другие вызовы, которые стоят перед реформой Совбеза. Один из них – это безрезультатные заявления и предложения и переговоры ради переговоров.

"Простая истина заключается в том, что при подобном отношении мы никогда не подойдем даже к переговорам относительно текста, потому что всегда будет какая-то детализация или аспект, или процедурная проблема, которая нуждается в уточнении и согласовании", – подчеркнул представитель Украины.

В этой связи украинская делегация отметила необходимость не затягивать с реформами, выразив надежду на результат уже в 2018 году.

"Невозможность достичь какого-либо прогресса на этом пути приведет к дальнейшему снижению авторитета и актуальности Совета Безопасности и, как следствие, всей Организации", – заявили в Постоянном представительстве Украины при ООН.

Совет Безопасности ООН – постоянно действующий орган Организации Объединенных Наций, на который, в соответствии со статьей 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Относится к числу шести главных органов ООН.

Правом вето, блокирующим любую резолюцию Совбеза ООН, обладают Великобритания, КНР, Россия, США и Франция.

Как сообщала "Страна", ООН включила Украину в перечень стран с дефицитом продовольствия. В Йемене эта проблема касается 60% населения (17 млн человек), в Южном Судане – 45% (4,8 млн человек), в Сирии – 33% (6,5 млн человек).

Напомним, что США созвали экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за Майдана в Иране.