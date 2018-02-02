В пятницу, 2 февраля 2018 года радикалы разрушили Поклонный крест, установленный в Киеве.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви.

Святыня находилась на месте храма святого великомученика Георгия Победоносца, построенного святым благоверным князем Ярославом Мудрым в середине XI в. и разрушенного коммунистами в 1934 году.

Акт вандализма радикалы сопровождали антицерковными лозунгами.

Видео: youtube.com/Українська Православна Церква

Как сообщала "Страна", украинский боксер-чемпион перед выходом на ринг сходил в церковь. Также чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Александр Усик попросил молитв у предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия.

Напомним, что поджигателей Десятинного монастыря суд арестовал на два месяца.