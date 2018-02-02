Национальный банк Украины прогнозирует замедление роста реального ВВП Украины в 2019-2020 годах до 2,9% вместо прогнозируемых 3,4% роста в 2018 году.

Как говорится в инфляционном отчете НБУ за январь, опубликованном на сайте регулятора, в 2018 году факторы фискального смягчения себя исчерпают, а также окажет свое влияние жесткая монетарная политика, необходимая для снижения инфляции.

По оценкам НБУ, потребительская инфляция в Украине постепенно снизится: до 8,9% на конец 2018 года, 5,8% - 2019 и 5% - на конец 2020 года.

Ранее "Страна" сообщала, что в Нацбанке заявили, что инфляция будет падать, а ВВП вырастет до 3,4%.

В 2018 году ожидается рост экономики Украины на 3% при инфляции 9%. Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Украины в 2018 году на 3,2% при инфляции 7%, Всемирный банк - на 3,5% при инфляции 7%.

Также Украина выплатит по государственному долгу только в этом году более 300 миллиардов гривен.