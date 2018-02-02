В зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе (АТО) погиб украинский военный. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

"В Приазовье, защищая мирное будущее Украины, погиб наш земляк из Сватовского района Александр Рыбальченко, 1994 г. р., военнослужащий в/ч А1302", – отметил Гарбуз.

Отмечается, что у погибшего осталась беременная жена, с которой он состоял в гражданском браке.

"Мы в вечном долгу перед павшим защитником Украины и не оставим наедине с бедой его родных", – добавил Гарбуз.

Фото: facebook.com/YuriyGarbuzz

Ранее пресс-секретарь Нацполиции Луганской области Татьяна Погукай отмечала, что из минометов калибра 120 и 82 мм, БМП и крупнокалиберного пулемета боевики обстреляли окрестности с. Новоалександровка и с. Троицкое Попаснянского района. В результате одного из обстрелов получили ранения двое военнослужащих ВСУ.

Как сообщала "Страна", ОБСЕ проверяет данные о переходе двух сел в Луганской области под контроль ВСУ.

Мы писали, что подразделения ВСУ закрепились в селе Новоалександровка.

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