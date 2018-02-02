Подозреваемому в организации неудавшегося военного госпереворота в Турции полковнику Ильхами Полате предоставили статус беженца в Германии.

Об этом в пятницу передает журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Отметим, что Турция и Германия являются членами НАТО.

По данным журналистов, речь идет о руководителе Военной академии Турции. Кроме него убежища также трое высокопоставленных турецких военных, участвовавших в попытке госпереворота в июле 2016 года.

Это решение немецких властей может привести к очередному ухудшению отношений между Берлином и Анкарой.

Власти Турции неоднократно требовали от ФРГ выдать подозреваемых в организации путча военных и даже увязывали это требование с освобождением арестованного в Турции корреспондента газеты Die Welt Дениза Юджеля.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров предприняла попытку государственного переворота в Турции. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре; погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения.

В подготовке путча и реализации этих планов турецкие власти обвиняют Фетхуллаха Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и ассоциированную с ним организацию ФЕТО.

После провала госпереворота в рамках мер противодействия власти Турции инициировали масштабную чистку госаппарата и армии, которая продолжается до сих пор.

Как сообщала "Страна", Турция больше не нуждается в членстве в ЕС.

"Мы не будем той стороной, которая сдается. По правде говоря, мы более не нуждаемся в членстве в Евросоюзе", - сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Напомним, что генсек НАТО второй раз извинился перед Эрдоганом за его фото на стенде противников.



