Всемирная боксерская ассоциация (WBA) лишила россиянина Дениса Лебедева титула чемпиона мира в первом тяжелом весе.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

В последний раз Лебедев защитил титул WBA 9 июня 2017 года, победив австралийца Марка Флэнэгана, и с тех пор на ринг не выходил. 38-летний россиянин не участвует в турнире Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), вследствие чего ему был присвоен статус "чемпиона в отпуске".

Титул перешел ко временному чемпиону кубинцу Юниеру Дортикосу, Лебедев согласился с этим решением.

В заявлении WBA отмечается, что пояс будет выставлен в полуфинальном бою WBSS между Дортикосом и чемпионом по версии Международной боксерской федерации (IBF) россиянином Муратом Гассиевым. Поединок пройдет в субботу в Сочи.

В активе Лебедева 30 побед (22 нокаутом) и три поражения.

На счету 31-летнего Дортикоса 22 победы, из них 21 нокаутом. 24-летний Гассиев одержал 25 побед, из которых 18 нокаутом. Оба бойца являются непобежденными.

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