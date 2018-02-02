Американец Роберт Мейлхаммер (Robert Meilhammer) получил по голове тушей убитого им же самим гуся, в результате чего незадачливый охотник оказался в больнице с травмой. Об этом сообщает Baltimore Sun.

51-летний житель города Крапо (округ Дорчестер, штат Мэриленд, США) с другими охотниками отправился к реке Майлс. Над мужчинами пролетела стая гусей, и они принялись стрелять в птиц. Один из гусей упал прямо на голову Мейлхаммеру, которого можно назвать и удачливым, и неудачливым охотником одновременно.

Для госпитализации охотника понадобилась помощь авиации местного травмпункта. Издание отмечает, что в подробностях инцидента разбирается полиция штата Мэриленд.

Как сообщала "Страна", власти Германии возмущены испытаниями людей и обезьян в газовых камерах.

Мы писали, что в Австралии возмущены смертью коалы, прикрученной шурупами к столбу.

Ранее в Киеве спасли утку, которая заплыла в ливнесточный коллектор.