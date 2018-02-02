В английском Глостере живут сестры-двойняшки Эймер, которого выглядят крайне необычно из-за кожи и волос. У Люси светлая кожа и прямые рыжие волосы, в то время как у ее сестры Марии - темная кожа и темные вьющиеся волосы.

Об этом сообщает Bored Panda.

Интересные девушки родились в британском городе Глостер. Их отец Винс - европеоид, а мама Донна - наполовину ямайка.

"Никто не верит, что мы сестры-двойняшки, потому что я "белая", а Мария темнокожая. Даже когда мы одеваемся одинаково, мы все равно не похожи на сестер, тем более на двойняшек. Поначалу наши новые друзья не верят, что мы двойняшки, и даже просят показать свидетельства о рождении, чтобы это доказать", - сказала Люси.

Их мать была поражена, когда впервые увидела своих малышек.

"Это было шоком для нее, потому что такие параметры, как цвет кожи, не определяются результатами УЗИ во время беременности. Таким образом, она даже не представляла, насколько разными мы будем, когда появимся на свет. Когда акушерка передала нас ей в руки, она потеряла дар речи", - сказала Люси.

Сестры обучаются в разных колледжах. Люси изучает искусство и дизайн, а Мария — право и психологию.

"Теперь мы обе повзрослели. И хотя мы по-прежнему выглядим очень по-разному, родственная связь между нами стала гораздо прочнее. Мы гордимся тем, что приходимся друг другу сестрами-двойняшками. Мария очень любит рассказывать друзьям в колледже, у нее есть белокожая сестра. Я тоже горжусь, что у меня есть темненькая сестренка", - добавила Люси.

Фото: boredpanda.com

Как сообщала "Страна", полузащитнику "Динамо" жена подарила двойню. "Сегодня мы стали многодетной семьей, спасибо за этот подарок Господу и Мужу. Спасибо детям, что выбрали нас", - написала молодая мамочка двойняшек.

Отметим, что Джордж и Амаль Клуни не могут выбрать имена для своих близнецов.