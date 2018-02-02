В Украине – более миллиона онкобольных пациентов и ежегодно Минздрав регистрирует более 130 тысяч новых случаев онкозаболеваний. В 2017 году были отмечены 143 тысячи новых случаев заболевания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Более 1 млн граждан Украины болеют раком. Риск заболеть раком имеет каждый четвертый мужчина и каждая 6 женщина.

В Минздраве говорят, что минимум треть случаев заболеваний раком можно предотвратить. Прежде всего, не нужно начинать или отказаться от курения.

Сигареты являются причиной многих видов рака: легких, пищевода, гортани, ротовой полости, горла, почек, мочевого пузыря, поджелудочной железы, желудка и даже шейки матки.

Не менее опасно злоупотребление алкоголем. Результаты исследования ВОЗ свидетельствуют, что риск рака возрастает с увеличением потребления алкоголя.

Кроме того, важно проходить профилактические обследования. Каждая женщина должна проходить обследование у маммолога раз в год: до 40 лет – это ультразвуковая диагностика, после – обязательная ежегодная маммография. Если рак молочной железы обнаружить на I стадии, он излечим в 95% случаев.

Сейчас каждой четвертой женщине рак груди диагностируют уже на III-IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается. Еженедельно от рака молочной железы умирают более 100 украинок.

Мужчинам нужно проходить профилактический осмотр у уролога. У 21% украинских мужчин рак простаты обнаруживают уже на метастатических стадиях. Причина не только в том, что в Украине нет культуры профилактики у уролога, но и в том, что на ранних стадиях рака простаты, когда болезнь можно вылечить, она не проявляет симптомов. Значительно снижает риск рака регулярная физическая активность, здоровый вес и здоровое питание.

Ведомство отчитывается, что в течение года в 2 раза увеличилось финансирование на закупку препаратов для лечения онкологии у взрослых, и на 63% – для лечения рака у детей.

Благодаря оптимизации расходов на ряд программ в 2017 году сэкономили 100 млн грн. Их перераспределили на закупку препаратов для лечения взрослой онкологии.

Как сообщала "Страна", названа причина смерти певицы Людмилы Сенчиной.

Мы писали, что ученые узнали, что нарушение суточных ритмов человека ведет к росту раковых клеток.

Ранее в Москве скончался "отец рунета" Валерий Бардин.