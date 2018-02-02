В Мехико археологи обнаружили захоронение, сделанное более 2500 лет назад. Больше десяти человек были похоронены одновременно в круглой могиле, их тела были соединены и расположены спиралью.

Об этом сообщается на сайте Национального института антропологии и истории. По словам археологов, подобное захоронение обнаружено впервые - вероятно, это была ранее неизвестная ритуальная практика.

На территории Тлалпана находятся развалины древнейшего города в долине Мехико, Куикуилько. Люди жили здесь еще 1400 лет до нашей эры. Поселение возникло рядом с крупным религиозным центром и процветало в 700-150 годах до нашей эры, а во II веке до нашей эры город был разрушен извержением вулкана. Археологи находили здесь здания, укрепления, ирригационные каналы и террасы для выращивания сельскохозяйственных культур.

В 2006 году археологи нашли недалеко от Куикуилько поселение, в котором люди жили примерно с 700 по 200 годы до нашей эры. На окраине деревни были обнаружены 18 ям конической формы, которые, предположительно, использовались для хранения запасов или как могилы. В 2017 году раскопки продолжились и за пять месяцев археологи обнаружили 20 конических ям. Шесть из них использовали как могилы. Также ученые нашли яму диаметром около двух метров, в которой были одновременно похоронены более 10 человек.

По словам антрополога Лусии Лопес Мехии, на сегодняшний день они смогли идентифицировать скелеты десяти человек. Один из них принадлежал мужчине, другой женщине; пол остальных умерших пока неизвестен. Почти все умершие были молодыми людьми, среди них был ребенок возраста 3-5 лет и месячный младенец. Судя по характеру захоронения, оно было ритуальным. Тела умерших были соединены одно с другим и лежали спиралью. Так, руки одного человека лежали на спине другого, а голова третьего на груди четвертого. У двух из них были умышленно деформированы черепа, у некоторых - повреждены зубы. В качестве погребальных даров умершим предлагали горшки и чаши; некоторым в руки вложили керамические сферы или камни.

Фото: Mauricio Marat, INAH

В прошлом году археологи нашли в центре Мехико ацтекскую "башню из черепов" Предположительно, сооружение было частью "Великой стены", в которую ацтеки замуровывали черепа военнопленных.

Ранее "Страна" сообщала, что в одной из пещер Китая археологи нашли останки ребенка, который умер 11 тысяч лет назад.

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