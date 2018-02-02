В среду, 31 января 2018 беспилотное летающее такси, разработка которого велась подразделением А³ авиастроительного концерна Airbus, совершило свой первый полет.

Об этом в своем блоге написал руководитель команды разработчиков Зак Лаверинг. Проверки проводились на полноразмерном прототипе летательного аппарата.

Летательный аппарат с вертикальными взлетом и посадкой выполнен по схеме конвертоплана с передним и задним поворачивающимися крыльями. На консолях каждого крыла размещены по четыре электромотора с воздушными винтами.

Согласно предварительным планам, воздушное беспилотное такси Vahana будет перевозить либо одного пассажира, либо какой-нибудь груз. Беспилотный конвертоплан получит систему уклонения от столкновения с препятствиями и другими летательными аппаратами. Выполнять полеты аэротакси будет строго по заранее заданным маршрутам, незначительно отклоняясь от них только в случае, если потребуется избежать столкновения.

Вахана (санскр. वहन, vahana от санскр. वह, "восседать, ехать на чём-либо") - в индийской мифологии - объект, или существо, используемое богами как средство передвижения. Ездовые животные могут быть как реально существующими, так и мифическими, или смесью обоих типов.

Во время первого полета прототип аэротакси, названный Alpha One, вертикально взлетел на высоту пяти метров, завис на 53 секунды и плавно приземлился. Вскоре после посадки аэротакси выполнило второй полет. Испытания проводились на аэродроме A3 в Пендлтоне штата Орегон.

В испытаниях участвовал полноразмерный прототип аэротакси, имеющий в длину 6,2 метра, в ширину - 5,7 метра (по наибольшему размаху крыла) и в высоту - 2,8 метра. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 745 килограммов. Другие подробности состоявшихся испытаний не уточняются.

Ранее подразделение A3 объявляло, что испытания прототипа аэротакси проекта Vahana будут проводиться на протяжении трех месяцев. Их планируется завершить полноценным полетом, в котором аппарат должен будет вертикально взлететь, перейти в горизонтальный полет, уклониться от неожиданного возникшего препятствия, перейти в режим вертикальной посадки, уклониться от препятствия на земле и совершить посадку.

Помимо Airbus к настоящему времени свои полноразмерные и полноценные версии беспилотных аэротакси испытали немецкая компания Volocopter и китайская Ehang. Как ожидается, аппараты этих компаний будут использоваться сервисом аэротакси в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах, который заработает в ближайшие пять лет.

Разработка аэротакси проекта Vahana началась в феврале 2016 года.

Концепт Vahana выглядит так:

Видео: youtube.com/AppsStudio | Студия разработки мобильных приложений

Как сообщала "Страна", в Германии запустят службу такси на самолетах вертикального взлета. Пока аэротакси работает на девяти батареях, которые позволяют ему летать в течение 17 минут при скорости 69 км/ч.

Напомним, что на автошоу в Женеве покажут первый серийный автомобиль, который умеет летать.