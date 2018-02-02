В четверг днем Amazon отчиталась о крупнейшей прибыли в истории. За последний квартал 2017 года чистая прибыль компании составила $1,86 млрд. На этих новостях акции компании, принадлежащей Джеффу Безосу, выросли еще на 6%, или на $6,5 миллиарда.

Всего же за год компания получила $17,46 млрд. Кроме того, Amazon сообщила, что в ней работают уже 566 тысяч человек.

За время дополнительных торгов состояние Безоса выросло с $116,4 млрд до $123 млрд. Он по-прежнему остается самым богатым человеком в мире.

За прошедший год состояние Безоса увеличилось на $45 млрд. На втором месте – Уоррен Баффет с $93,2 млрд. Билл Гейтс занимает третью строчку, у него $92,7 млрд, а Марк Цукерберг владеет $77,7 млрд.

Как сообщала "Страна", Билл Гейтс снова стал самым богатым – но это не надолго, говорит Bloomberg.

Мы писали, что легендарный Джордан стал самым богатым спортсменом в истории по версии Forbes.

Ранее в 2017 году основатель компании Amazon назван самым богатым человеком в мире.