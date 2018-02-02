Усилия финансистов в пятницу не смогли подстегнуть доллар. К вечеру 2 февраля курс инвалюты даже чуть подсел — на 1 копейку, и остановился в рамках 27,85-27,87 грн./$. Банкиры осторожны в прогнозах и говорят, что безналичный "зеленый" не поднимется выше 27,9 грн./$.

Об этом пишет UBR.ua.

Нерезиденты вышли скупать валюту под репатриацию дивидендов и будут стоять на покупке еще до 6-7 февраля. И те, кто приберег под них доллар в расчете на более дорогую перепродажу, старались прокачать рынок.

"Сегодня торги стартовали с 27,93-27,98 грн./$, после чего рынок сузился до 27,94-27,96 грн./$, и начал поход вниз вплоть до 27,83-27,85 грн./$. Торги завершились в области 27,85-27,87 грн./$. Попытка роста сегодня не удалась", — описал день начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Взвинтить курс не дали другие иностранцы. Не те, кто выводит заработанное в нашей стране, а те, кто с недавних пор стал все активнее интересоваться покупками облигаций внутреннего госзайма Минфина.

"На ближайший вторник намечен аукцион по размещению ОВГЗ, и иностранцы, судя по всему, готовятся к нему — конвертируют заведенный под покупку наших бумаг доллар. За счет их продаж сегодня активно удовлетворялся спрос других нерезидентов — готовящихся к репатриации дивидендов. Так сходились валютное предложение и спрос", — объяснил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Эту тенденцию подтвердили и другие финансисты.

"Баланс спроса и предложения сегодня определялся с одной стороны импортерами и нерезидентами, покупающими валюту под вывод дивидендов, а с другой — иностранцами, продававшими валюту под возможную покупку ОВГЗ", — признал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Объем свободной ликвидности в пятницу снизился на 2,0 млрд. грн. (до 98,0 млрд. грн.). При этом остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 0,5 млрд. грн. (до 46,4 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, уменьшился на 2,5 млрд. грн. (до 51,6 млрд. грн.).

Общий объем валютных торгов вырос со вчерашних $266,54 млн. до $362,02 млн. Из числа продавцов доллара выделяли Ситибанк, Укргазбанк, ПУМБ, Приватбанк, ING Bank и Креди Агриколь Банк. А из покупателей — Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк и ProCredit Bank.

Наличный курс шел по пятам безналичного.

"Наличный рынок умеренно опережает межбанк по уровню котировок, но динамика у обоих рынков симметричная: уровень котировок наличного рынка снизился с утренних 27,97-28,05 грн./$ до 27,94-28,0 грн./$ к середине дня", — уточнил Куринной.

В тоже время максимальный курс продажи доллара в кассах остался на достаточно высоком уровне — 28,25 грн./$. С ним 2 февраля работало четыре банка: Райффайзен Банк Аваль, ВТБ Банк, Forward Bank и VS Bank.

Самая дешевая валюта стоила 27,87 грн./$, и ее продавал Банк Альянс.

Средний же ценник наличного доллара держался в рамках 28,1-28,15 грн./$: ПУМБ, Ощадбанк, Альфа-Банк, Проминвестбанк, Правэкс-Банк, банк "Аркада", Кредобанк, Укрсоцбанк и др.

Выкупали валюту у людей рамках 27,50-27,95 грн./$.

После появления информации Минфина о размещении гривневых ОВГЗ, несколько нивелировался дивидендный фактор. Тон будут задавать иностранцы, скупающие наши облигации. К ним сейчас и привязывают валютные прогнозы.

"Во вторник пройдет аукцион Минфина по размещению ОВГЗ, валютные продажи могут исходить от желающих поучаствовать в покупке украинского долга, тем более условия очень интересные. Одним словом, стратегия carry trade в действии", — подчеркнул Олег Ропяк.

Юрий Гриненко спрогнозировал в понедельник старт межбанка в рамках 27,80-27,90 грн./$.

"Поступления под ОВГЗ могут перекрыть потребность рынка под дивиденды. В этом случае, мы можем не увидеть роста курса доллара, как ожидали ранее", — отметил он.

Хотя есть и те, кто верит в подъем американской валюты. "По нашему мнению, в начале следующей недели торги будут проходить в диапазоне 27,85-27,99 грн./$", — сказал Олег Куринной.

Ранее "Страна" сообщала, что курс доллара снова пополз вверх перед выходными.

Также в первый день февраля доллар вернулся к росту.