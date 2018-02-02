В пятницу, 2 февраля, отмечается 75 лет одному из главных сражений Второй мировой войны – Сталинградской битве.

Сталинград открыл длинный список поражений гитлеровской Германии на главном фронте войны – восточном. С него началось освобождение Советского Союза. А значит и Украины тоже.

Хотя официальный Киев, видимо, этого не признает. Так, недавно Киевсовет решил переименовать проспект Героев Сталинграда в честь композитора Владимира Ивасюка.

Из решения киевских властей можно сделать вывод, что украинцы к Сталинграду никакого отношения не имеют. А это совсем не так. Подвиги наших соотечественников в городе на Волге не менее героические, чем у "киборгов" в донецком аэропорту.

"Страна" разбиралась, как украинцы, обобщенное имя которых собираются стереть с карты Киева, воевали в Сталинграде.

Украинец командовал всей битвой

Обстоятельную статистику об участии украинцев в обороне Сталинграда собрали украинские ученые – завотделом истории Украины периода Второй мировой войны НАН Александр Лысенко и начальник Гуманитарного института Нацуниверситета обороны Украины Валерий Грицюк.

Начать хотя бы с того, что командовал Сталинградским фронтом в 1942 году уроженец Луганщины Андрей Еременко.

Он руководил сражением ровно до 2 февраля 1943 года – в этот день немцы капитулировали, а Еременко был снят с фронта по состоянию здоровья и уехал лечиться до апреля (пока не возглавил Калининский фронт).

По данным ученых, в частях Сталинградского фронта воевало несколько десятков тысяч мужчин из Украины. К примеру, в июле 1942 года в 1-й гвардейской армии их насчитывалось 7618 человек, 21-й армии – 11 905, 63-й армии – 5956, 64-й армии – 6870 человек.

В среднем дивизии в Сталинграде имели в своем составе от 9% до 11% украинцев. А в легендарной 62-й армии Чуйкова, которая сдерживала основной натиск немцев в руинах Сталинграда, украинцев была почти треть – 29%.

Отметим, что общее количество украинцев, которые воевали в Сталинграде, примерно равно численности всех Вооруженных сил Украины в АТО на Донбассе.

Герои в небе и на земле

Историки Лысенко и Грицюк особо отмечают роль украинских летчиков под (или точнее над) Сталинградом.

Так, например, в 287-й истребительной авиадивизии, которая била рекорды по самолето-вылетам и вылетала на задания в пять раз чаще, чем немцы, служили уроженец Житомирской области Флейшман и командир эскадрильи Иванченко – украинец из Челябинска.

Перечисляют ученые и другие заслуги бойцов-украинцев.

Уроженец Каменец-Подольской области командир 6-го отдельного гвардейского танкового полка И. Шрубковский получил ранение, но еще четыре часа продолжал руководить боем. А наводчик орудия И. Царенко (из Кировоградской области) уничтожил десять пулеметных точек врага.

Отметились украинцы и при отражении деблокирующего удара армий Гота, который шел на выручку сидящему в окружении Паулюсу.

Полковой командир Бондарь – конечно же, украинец – сумел без потерь вывести свою часть из полукольца. А по итогам зимы его полк уничтожил 48 танков, 432 автомашины с войсками и грузами, 15 противотанковых орудий, 29 пулеметов, 31 дзот, 2 склада с боеприпасами и 6 – c военным имуществом.

Сам Бондарь погиб в боях за Севастополь, а в мае 1945 года ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Медсестры-украинки тоже не пасли задних. Санитарка 1155-го стрелкового полка Лидия Сиробаба с Харьковщины в районе тракторного завода, за который шли ужасные бои, вынесла с поля боя 44 бойца, но сама погибла. Ее коллега – уроженка Житомирщины медсестра Надежда Пшеничка – выходила более тысячи раненных солдат.

Из 112 солдат и офицеров, получивших звезду Героя за битву в Сталинграде, 15 были украинцами.

Снайпер Николай Ильин

Одним из жителей УССР, который получил Героя в боях за Сталинград, был снайпер Николай Ильин.

Он родился в селе Чернухино Луганской области, до войны работал железнодорожником в Дебальцево. А на войне стал одним из инициаторов снайперского движения на Сталинградском фронте.

Украинский снайпер Николай Ильин в боях под Сталинградом

Ильин отличился тем, что приспособил прицел от снайперской винтовки к противотанковому ружью. И охотился не только на немцев, но и на их бронетехнику. А в одном из боев Ильин записал на свой счет немецкий бомбардировщик.

Своими руками Ильин ликвидировал 494 гитлеровца. Он погиб в 1943 под Курском.

Именем украинца назвали улицу в Волгограде, а на Мамаевом кургане лежит его мемориальная плита.