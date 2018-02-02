В Средиземном море у берегов Ливии перевернулась лодка с беженцами из Африки и Азии. В результате погибли более 90 человек, сообщает The Guardian.

Вероятно причиной трагедии называют перегрузку судна.

По предварительным данным, только двум пассажирам лодки удалось доплыть до берега, еще одного человека спасли местные рыбаки.

Среди уже найденных тел погибших большинство - граждане Ливии и Пакистана.

Ранее в Средиземном море акулы еще и напали на тонущих мигрантов. Тогда в ВМС Ливии сообщили о 31 погибшем в Средиземном море. На телах множества из них были обнаружены следы укусов акул. Еще 40 человек пропали без вести.

Также напомним, Германия возобновила депортацию мигрантов после перерыва из-за теракта. Временно депортация граждан Афганистана приостановилась из-за взрыва возле посольства в Кабуле, который унес жизни около 150 человек.