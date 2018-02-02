Для окончания внедрения и обеспечения корректного функционирования системы фиксации биометрических данных на пунктах пропуска через границу необходимы еще 232 миллиона гривен.

Об этом говорится в сообщении-ответе Государственной пограничной службы на запрос агентства УНН.

В Госпогранслужбе отметили, что оборудованием для снятия отпечатков пальцев оснащены все 157 контрольно-пропускных пункта. Каждый из таких пунктов пропуска подключен к базам данных Интерпола.

Напомним, что с 1 января 2018 года введена обязательная фиксация биометрических данных для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые въезжают на территорию Украины. Биометрический контроль проходят граждане 70 стран, в том числе и из России.

Ранее "Страна" сообщала, что в ГМС отчитались, сколько ID-карт и биометрических загранпаспортов выдали с начала года.

Также Аваков заявил, что биометрический контроль на границе один из высших в мире.