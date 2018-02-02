В истории с покупкой "горняками" юной звезды бразильского "Коринтианса" Майкона точку ставить еще рано.

Игрок по-прежнему может оказаться в составе "Шахтера" уже этой зимой.

Об этом передает Террикон со ссылкой на UOL Esporte.

Ранее "горняки" предложили 6 миллионов евро за переход футболиста. "Коринтианс" хотел бы получить как минимум 8 миллионов евро. Но окончательное решение по этому вопросу будет за новым президентом "Коринтианса", которого изберут в ближайшую субботу, 3 февраля.

За 20-летним полузащитником Майконом пристально следили такие клубы, как "Арсенал", "Наполи" и "Бетис". Но официальное предложение о трансфере пока поступило только от "Шахтера".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, почему сорвался переход Тараса Степаненко в Англию.