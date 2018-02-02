Спасатели объявили штормовое предупреждение в трех областях Украины
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила штормовое предупреждение в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях в субботу, 3 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Согласно ему, в субботу в указанных областях ожидается сильный дождь и мокрый снег, в Карпатах очень сильный мокрый снег, метели и порывы ветра 17-22 м/с.
3 февраля в Киеве облачно, без осадков только вечером небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +3...+5 градусов.
Как сообщала "Страна", ранее синоптик рассказала, когда в Украине ударят февральские морозы.
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