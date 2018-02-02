Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ проверяет данные о возврате сел Катериновка и Новоалександровка Попаснянского района Луганской области под контроль Вооруженных сил Украины.

Об этом на пресс-конференции заявил первый замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает "РБК-Украина".

"Нам известны заявления о том, что ВСУ якобы заняли села Новоалександровка и Екатериновка, но мы все-равно не смогли пока подтвердить эту информацию. Там существуют риски в форме минных ловушек, поэтому наши наблюдатели не могут добраться туда. Внутри села наши источники нам подтвердили, что ВСУ действительно заняли ее", - сообщил Хуг.

Отметим, сегодня волонтер Юрий Мысягин в Facebook заявил, что ВСУ заняли Катериновку.

Ранее в ОБСЕ подсчитали, сколько мирных жителей и детей погибли в 2017 году на Донбассе.

Напомним, на днях наблюдатели ОБСЕ зафиксировали нарушения Киевом договора об отводе тяжелого вооружения на Донбассе.