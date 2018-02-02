В зимнее трансферное окно, английский клуб "Кристал Пэлас" активно интересовался полузащитником донецкого "Шахтера" Тарасом Степаненко. Однако трансфер не состоялся, и, как объяснил сам игрок донецкого клуба переход сорвался из-за некоторой медлительности англичан.

По информации источников канала "Футбол 1", интерес к Степаненко клуб АПЛ проявлял еще с декабря, однако на официальное предложение в 9 миллионов евро решился только в последний момент. Напомним, что трансферное окно закрылось в 00.00 1 февраля.

"Сначала были предложения аренды, но я их отбросил, потому что для меня и для клуба это неприемлемо. Потом появилось конкретное предложение о выкупе. Позавчера целый день я этим занимался, но клуб обратился в "Шахтер" слишком поздно, поэтому практически не было времени этот вопрос решить: пытался я, пытался мой агент, все проявили свой профессионализм, но не сошлось. Ничего страшного, это жизнь - продолжаем дальше. Я играю в суперклубе, поэтому не падаю духом и должен поступать как профессионал.

У "Шахтера" есть большие футбольные амбиции, но также и у меня есть амбиции и мечта: сыграть в европейском топ-чемпионате и почувствовать уровень того футбола. От этой мечты я не отказываюсь, иду дальше и работаю на максимуме своих возможностей. Дай Бог, все получится, а если нет - я останусь в "Шахтере", который навсегда в моем сердце. В том, что я не ушел, нет никаких проблем", - заявил Тарас Степаненко.

Ранее "Страна" сообщала, что Наполи не стал покупать у Шахтера Бернарда за 15 миллионов евро.