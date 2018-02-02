Следующее освобождение пленных на Донбассе должно состояться до марта 2018 года, однако ключевым фактором остается позиция России, заявил представитель страны в ТКГ Леонид Кучма, передает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что сегодня никто не скажет, когда это (освобождение удерживаемых лиц - Прим. Ред.) будет. Переговоры ведутся не очень активно. Вы знаете, что зависит это от многих факторов, и самый главный фактор – это позиция российской стороны. Если Россия скажет "да", тогда произойдет обмен… И я все-таки думаю, что обмен до марта месяца обязательно будет. Ну, в крайнем случае мне так хотелось бы, и всем нам хотелось бы", - сказал Кучма.

В этой связи представитель Украины в ТКГ обратил внимание на текущую ситуацию, в том числе и в России.

"Вы видите, какая сейчас ситуация. В том числе и в России в связи с этими списками ("кремлевский список" – Прим. ред.), и так далее. Это тоже влияет на этот процесс (обмена - Прим. ред.). Ну и в преддверии выборов (президента РФ – Прим. ред.), хотя мне кажется, что в преддверии выборов такой гуманитарный акт был бы полезнен и для президента Российской Федерации", - выразил мнение Кучма.

Как сообщала "Страна", Порошенко готовит секретное помилование, чтобы ускорить следующий обмен пленными. Об этом сообщила Ирина Геращенко.

Ранее сообщалось, что мледующий обмен пленными состоится в январе-феврале

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