Национальный банк Украины (НБУ) усовершенствовал порядок осуществления банками операций по гарантиям в национальной и иностранных валютах.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Целью принятия обновленного положения, регулирующего общий порядок, условия предоставления и получения банками гарантий и контргарантий и их выполнение, являются:

- отказ от использования бумажных документов при оформлении банками и их клиентами операций по гарантиям в национальной и иностранных валютах;

- адаптация его нормы международной практики осуществления банками операций по гарантиям;

- учета новых тенденций на рынке и осовременивания регулирования операций по гарантиям.

В НБУ надеются, что таким образом уменьшится количество бумажных документов, используемых при оформлении уполномоченными банками и их клиентами операций по гарантиям в национальной и иностранных валютах; использование электронных документов на всех этапах.

Кроме того уменьшится количество формальных инструкций, что приведет к адаптации к современной международной практике осуществления операций по гарантиям.

Напомним, что гарантия является одним из видов обеспечения исполнения обязательства. По гарантии банк-гарант гарантирует перед кредитором выполнения должником своего обязательства.

Постановление вступает в силу с 3 февраля, кроме нормы о выполнении требований к обеспечению тендерного предложения.

Ранее сообщалось, что по данным НБУ, за год на треть сократились прямые иностранные инвестиции в Украину.

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