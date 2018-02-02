Главный редактор "Страны" Игорь Гужва, который был вынужден просить политическое убежище в Австрии, на своей странице в Facebook прокомментировал заявление генпрокурора Юрия Луценко в свой адрес.

"Специально для тех, кто рассказывает о том какие мы знатные сепаратисты и агенты Кремля Юрий Луценко дал пояснения: проведенные прокуратурой экспертизы контента "Страны" не выявили нарушений законодательства. Экспертизы проводились на предмет угроз территориальной целостности и конституционному строю Украины", - написал он.

Он также добавил, что "Луценко сказал дежурные слова о том, что меня объявят в международный розыск, ужесточат меры пресечения и проч".

"Я думаю, генпрокурор прекрасно знает, что дело по якобы вымогательству от начало и до конца сфабриковано. Но у него не нашлось мужества это признать и закрыть дело еще на стадии досудебного следствия. И теперь он вынужден продолжить свой путь позора. Вместе со всей властной командой", - резюмировал главред "Страны".

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что Игорь Гужва рассказал, как выехал в Австрию.

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