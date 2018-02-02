Дональд Трамп обвинил руководство ФБР и Министерства юстиции США в политизации расследований. Об этом президент США написал в Twitter.

Он не уточнил, о каких расследованиях идет речь, но наиболее вероятным кажется дело о вмешательстве России в выборы США.

"Высшее руководство и следователи ФБР и министерства юстиции политизировали священный следственный процесс в пользу демократов и против республиканцев - это было немыслимо еще совсем недавно", - заявил Трамп.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Напомним, рнаее Дональд Трамп обвинил Хиллари Клинтон и ФБР в сговоре с Россией.

Потом СМИ сообщили, якобы у ФБР есть второе досье на Трампа о связях с Россией. Вскоре появилась информация и о том, что это тайное досье на Трампа может повлечь увольнение главы ФБР.