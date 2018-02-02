Актер Том Круз один из самых известных саентологов. Он придерживается этой религии уже с 1990 года, и она же стала причиной его развода с Кэти Холмс в 2012 году.

Однако на днях источники, приближенные к звезде, сообщили журналу HollywoodLife, что Том подумывает отказаться от религии, чтобы, наконец, регулярно встречаться с дочерью.

"Он достиг предела и что-то в нем изменилось. Кроме того, несмотря на то, что мыслями он весь в вере, сердцем он чувствует, что поступает неправильно, пропуская взросление своего ребенка", — рассказал источник.

Недавно Том Круз рассказал, что снимается в фильме "Миссия невыполнима 6" с риском для жизни. Актер самостоятельно выполняет некоторые опасные трюки.

Во время одного из дублей Круз пытался перепрыгнуть с одной крыши на другую, однако не рассчитал расстояние и упал. Ранее появилось видео трюка, во время которого Том Круз сломал лодыжку. Напомним, журналист Уэнсли Кларксон, написавший книгу о Крузе, узнал от друзей актера, что Том боится умереть не дожив до 60 лет.

Как сообщала "Страна", на "Золотую малину" в этом году номинированы Том Круз и Джони Депп.

14 февраля 2017 в США скончалась мать голливудского актера Тома Круза. Мэри Ли Саут умерла в возрасте 80 лет еще на прошлой неделе, но о ее смерти сообщили только сейчас. В последние годы у нее были проблемы со здоровьем.