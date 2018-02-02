США задержали одного из создателей игры Counter-Strike, работника компании Valve Джесса Клиффа за сексуальную эксплуатацию детей, сообщает телеканал KIRO 7.

Пока 36-летнему разработчику еще не предъявили обвинение, однако в освобождении под залог ему отказали. В полиции не стали разглашать деталей дела, но отметили, что задержания по этой статье часто связаны с производством детской порнографии.

В свою очередь, компания Valve заявила о временном отстранении Клиффа от работы до тех пор, пока не станут известны подробности случившегося.

В 2013 году в отношении него уже заводили дело об угрозе насилием, однако его закрыли.

Джесс Клифф известен не только как один из создателей Counter-Strike, но и как "голос" игры - именно он озвучивал реплики, которыми по рации переговариваются персонажи.

Напомним, в декабре в США умер создатель знаменитого кролика Багза Банни.

Напомним, сегодня стало известно, что в США госпитализирован создатель "Человека-паука" и "Людей X". Ему 95 лет.