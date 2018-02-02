В 2017 году граждане Украины более четырех миллионов раз пересекли государственную границу с Россией. Об этом заявил спикер Госпогранслуюбы Олег Слободян, передает "112 Украина".

Кроме того, по его словам, украинскую границу усилят боевой техникой и спецподразделением вертолетов.

"В прошлом году мы зафиксировали более четырех миллионов пересечений границы РФ (туда и обратно) украинцами. Это не количество граждан, которые ездили в Россию, а пересечений, потому что много кто ездил несколько раз", – подчеркнул он.

Относительно визитов граждан РФ в Украину, таких было зафиксировано полтора миллиона.

"Это примерно на уровне позапрошлого года", – отметил Слободян.

Также он добавил, что украинские пограничники в течение 10 лет не фиксируют цель поездки граждан, а лишь проверяют документы на право пересечения границы.

Ранее в МВД РФ сообщили, что в 2017 году из Украины приехало полмиллиона заробитчан.

Еще мы писали, что с начала действия безвизового режима, в Евросоюз выезжали почти 400 тысяч украинцев.