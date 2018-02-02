В сентябре этого года в Европе стартует новый турнир для национальных сборных под эгидой УЕФА - Лига Наций. Сборная Украины попала в Дивизион В и сыграет в первой группе с Чехией и Словакией.

Однако болельщики не смогут попасть на стадион в Киеве, на первый домашний матч со словаками, который состоится 9 сентября.

Как передает Футбол 1 Дисциплинарный комитет УЕФА вынес наказание ФФУ за использование болельщиками запрещенной символики на матче Украина - Испания в квалификации Евро - 2016 в Киеве.

Тогда фаны вывесили на трибунах баннер с кельтским крестом, и за это сборная Украины проведет матч без зрителей. Кельтский крест в УЕФА считают нацистским символом.

Ранее "Страна" приводила полное расписание матчей футбольной сборной Украины в первом сезоне Лиги Наций.