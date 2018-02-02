В Британии в этом году родятся первые дети, которые будут иметь трех родителей. В этом опыте Украина оказалась более передовой, потому что у нас такой ребенок уже родился.

Как сообщает Associated Press, одна из клиник Англии получила разрешение на проведение оплодотворения двух отдельных женщин, используя ДНК здоровых женщин-доноров.

Таким образом врачи помогут матерям не передать неизлечимые генетические заболевания детям.

Британское управление по оплодотворению и эмбриологии человека такое разрешение выдало впервые. Хотя этот метод использовали раньше: в Мексике в 2016 году родился ребенок, зачатие которого происходило с использованием митохондриальной ДНК третьего человека. То есть фактически у нее было трое родителей.

Такой метод позволяет решить проблемы, связанные с дефектными митохондриями - энергогенерирующими структурами вне ядра клетки. Дефектные митохондрии могут привести к мышечной дистрофии и серьезной недостаточности органов.

При оплодотворении с помощью этой техники используется ДНК двух женщин и одного мужчины.

В прошлом году Великобритания выдала Университету Ньюкасла лицензию на использование новейшей техники, но для ее применения требуется отдельное разрешение для каждого пациента.

Напомним, в Великобритании разрешили рождение детей от трех родителей в декабре 2016-го.

А в Индии родился ребенок с сердцем снаружи тела.