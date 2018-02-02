Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что "народные дружины" могут контролировать правопорядок на улицах вместе с правоохранителями.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы на пресс-конференции 2 февраля, передает "Украинская правда".

По словам генпрокурора, любые военизированные или парамилитарные формирования незаконны, если они не являются общественными формированиями охраны правопорядка.

Он считает, что нужно скорректировать закон и "внести позицию о том, что любые общественные формирования могут привлекаться к патрулированию улиц или других охранных мероприятий исключительно в нарядах с патрульной полицией".

"Так было всегда. Это само собой разумелось. Сейчас не все это понимают. Думаю, было бы правильно это исправить и приглашать тех, кто отслужил в армии, какое-то время отработал в правоохранительных органах, в народные дружины", – сказал Луценко.

"Все остальные, кто хочет применить силу на пользу украинскому государству, должны знать, что у нас все еще есть вакансии в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии и других формированиях, которые героически защищают Украину", – добавил он.

Напомним, в минувшее воскресенье в Киеве состоялся марш многочисленных представителей Национальных дружин. Эту уличную армию презентовала партия "Национальный корпус", лидером которой является основатель "Азова", народный депутат-мажоритарщик Андрей Билецкий.

После марша в СМИ поползли слухи о новом формировании, которое может заменить патрульных полицейских.