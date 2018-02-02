В Киеве с начала 2018 года зафиксировано 150 случаев заболевания корью. В основном заражаются дети - 95 случаев, сообщили в КГГА.

Также в столице растет количество случаев заболевания ветряной оспой. С таким диагнозом сейчас в больницах города находятся 28 киевлян. А вот оспой больше болеют взрослые - 20 человек.

Директор департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации Валентина Гинзбург советует при малейших признаках инфекционных заболеваний оставаться дома и вызвать врача.

Напомним, что по прогнозам Минздрава, корь в Украине будет бушевать еще несколько месяцев. А на начало марта прогнозируется повышение уровня заболеваемости во всех областях.

Также недавно в Харькове зафиксировали первый случай заболевания малярией. Болезнь в Украину привез гражданин Республики Камерун, который находился в городе Яунде.