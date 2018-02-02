К контенту издания "Страна" у Генпрокуратуры претензий нет. Об этом сегодня на брифинге заявил генпрокурор Юрий Луценко, комментируя решение главного редактора сайта Игоря Гужвы попросить убежища в Австрии.

По его словам, экспертиза не нашла на "Стране" никаких нарушающих закон материалов.

"Там содержится жесткая критика власти, что нормально для демократического общества ... К контенту не имеем ни малейших претензий", - сказал Луценко.

Он уточнил, что экспертизы проводились на предмет угроз территориальной целостности и конституционному строю Украины.

При этом генпрокурор заявил, что прокуратура намерена просить суд ужесточить для Игоря Гужвы меру пресечения, взыскать в бюджет внесенный за него залог и объявить главного редактора "Страны" в международный розыск.

Напомним, против Игоря Гужвы сфабриковано по меньшей мере пять уголовных дел. Сам журналист регулярно получал угрозы своей жизни и здоровью.

Правоохранительные органы не реагировали на просьбы Гужвы расследовать эти угрозы. Международный комитет по защите журналистов уже обратился к властям Украины по поводу преследования главного редактора "Страны" и его вынужденного выезда в Австрию.