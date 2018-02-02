Этим летом в России пройдет чемпионат мира по футболу. И хотя Федерация футбола Украины (ФФУ) отказалась от своей квоты на билеты Мундиаля, из Украины было подано около 30 тысяч индивидуальных заявок.

Об этом порталу Футбол 24 сообщили в пресс-службе ФИФА в ответ на информационный запрос.

Во время первого этапа продажи билетов с 14 сентября по 28 ноября 2017 года болельщикам из Украины уже были распределены 2 087 билетов.

Во время второго этапа продажи (с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года) из Украины зафиксировано 30 725 заявок на билеты на матчи чемпионата мира 2018 года в России.

Правда, в ФИФА не уточнили, из каких именно регионов Украины поступили заявки. То есть неизвестно, есть ли среди них заявки жителей анексированного Россией Крыма и оккупированных районов Донецкой на Луганской областей.

По состоянию на 31 января 2018 года фанатами со всего мира были поданы заявки на 4 905 169 билетов на матчи ЧМ-2018.

Большинство заявок было подано российскими болельщиками (2 503 957 билетов), что составляет 51% от общего количества.

Болельщики из Германии подали 338 414 заявки, Аргентины - 186 005, Мексики - 154 611, Бразилии - 140 848, Польши - 128 736, Испании - 110 649, Перу - 100 256, Колумбии - 87 786, США - 87 052 и Голландии- 71 096.

Ранее "Страна" сообщала, что в ФИФА недовольны утечкой информации по допингу российских футболистов.





