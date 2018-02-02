В Тернополе горсовет принял решение, что теперь на всех торжественных и праздничных мероприятий на ровне с украинским флагом будут поднимать и черно-красный флаг УПА.

Решение принято "как ответ на принятый польским Сеймом закон о запрете пропаганды бандеровской идеологии, сообщает пресс-служба горсовета.

"Этим решением мы демонстрируем, что не позволим другим странам переписывать страницы нашей истории. И еще раз официально утверждаем на городском уровне уважение к нашим Героев и их вклад в борьбу за независимость Украины", - заявил мэр города Сергей Надал.

Одновременно с этим в горсовете говорят, что Польша все равно остается партнером Тернополя. В частности, семь польских городов являются побратимами Тернополя.

"Тернополь всегда имел прекрасные партнерские отношения с польскими городами. Тесно сотрудничают между собой образовательные, лечебные, спортивные и культурные учреждения наших городов. И именно благодаря совместным проектам мы показываем дружбу между нашими странами и городами. Убежден, что ни одно политическое решение не может переписать героические страницы нашей истории", - отметил Надал.

Ранее львовский облсовет предложил 10 раз в год вывешивать флаг ОУН-УПА.

Напомним, польский антибандеровский закон в Раде назвали "ударом в спину".