Заседание по апелляционной жалобе Одесского горсовета на постановление Приморского райсуда города, который констатировал незаконность переноса на Таможенную площадь памятника "Потемкинцам-потомки" и комплексной реставрации Екатерининской площади, снова перенесли.

Как передает "Думская", судебная коллегия апелляционного админсуда не смогла собраться, поскольку один из ее членов находится в командировке. Заседание перенесено на 5 февраля.

Фото: dumskaya.net

Издание отмечает, что в суд сегодня пришло больше десяти пророссийских активистов во главе с экс-членом Компартии Украины Ибрагимом Морисом. Они выступают против сноса памятника Екатерине II ("Основателям Одессы").

Напомним, в сентябре этого года Приморский суд признал незаконным перенос памятника Потемкинцам на Таможенную площадь - спустя 10 лет после подачи соответствующего иска. При этом Фемида отказалась обязывать мэрию вернуть площади "советский" вид.

Позже участники круглого стола, организованного Институтом национальной памяти, призвали мэрию демонтировать Екатерину. Это вызвало большой резонанс, особенно в российской прессе.

Напомним, в Одессе радикалы из С14 закрасили доску с именем российского императора и заявили, что на очереди - Екатерина II.