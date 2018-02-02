Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил факт закрытия антикоррупционной прокуратурой дела в отношении экс-главы Министерства экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Об этом он заявил в комментарии журналистам программы "Схемы".

"Это мы в САП решили, и я этого не скрываю. Не было добыто органом следствия достаточных данных как для объявления подозрения, так и для окончания производства. Не доказан и факт преступления", - заявил Холодницкий.

По его словам, решение о закрытии дела в отношении Злочевского было принято САП еще в августе 2017 года. Речь идет о закрытии дела относительно незаконной выдачи чиновниками Минэкологии в 2010-2012 годах разрешений на пользование недрами компаниям, связанным со Злочевским.

Отметим, против Злочевского было открыто два уголовных производства - по подозрению в злоупотреблении служебным положением и завладении бюджетными средствами, а также в незаконном обогащении.

По данным СМИ, фирма Злочевского продавала газ компаниям президента Петра Порошенко и его окружения.

Напомним, вчера экс-министр экологии Николай Злочевский вернулся в Украину, откуда улетел в 2014 году с приходом новой власти.