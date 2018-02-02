Британская компания Skyrora, научно-исследовательский центр которой расположен в городе Днепр, разработала ракету для запуска наноспутников. Об этом сообщает SpaceNews.

Уже в ближайшие месяцы состоятся испытания двигателя RP-1 суборбитальной ракеты Skyrora 1.

А на четвертый квартал 2018-го запланирован тестовый запуск носителя с площадки в Шотландии.

Менеджер по развитию бизнеса Даниель Смит рассказал, что компоненты суборбитального носителя уже распечатаны на 3D-принтере.

Фото: spacenews.com

"Сейчас все идет очень быстро. Мы уже распечатали на 3D-принтере различные компоненты нашего суборбитального носителя и обсуждаем его тестирование. Мы ожидаем существенный рост нашей британской команды в первом квартале, особенно с производственной стороны бизнеса", – сказал он.

Согласно плану, тяга Skyrora 1 на уровне моря составит 30 килоньютонов. Двигатель носителя работает на керосине и перекиси водорода.

Ранее мы публиковали видео стендовых испытаний ракетного двигателя украинской ОТРК "Гром-2".

Также напомним, украинские "Авиалинии Антонова" открыли "дочку" в Техасе.