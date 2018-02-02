Известный американский актер Чак Норрис подал иск на компании CBS и Sony Pictures Television, от которых требует $30 миллионов.

Об этом сообщает Deadline.

Артист обвиняет кинокмпании в нарушении контракта, согласно которому они должны были выплачивать проценты от показа популярного сериала "Крутой Уокер", где он сыграл главную роль.

Иск от имени Норриса подан его компанией Top Kick Productions в Высший суд Лос-Анджелеса.

Сериал "Крутой Уокер" выходил на CBS с 1993 по 2001 годы.

Фото: google.com.ua

Как сообщала "Страна", ранее в Ровно заявили, что известный американский актер Чак Норрис приедет на Международную миссионерскую конференцию.

Напомним, что актера Джима Керри признали невиновным в суициде его бывшей подруги.